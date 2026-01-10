Essen-Kray: Erfolg des antifaschistischen Kampfes

Mehr als 150 Antifaschistinnen und Antifaschisten begrüßten, dass der Widerstand gegen die faschistische NRW-Zentrale der "Heimat" in der Marienstrasse in Essen-Kray dazu geführt hat, dass die Faschisten diesmal weder ihren sogenannten "Offenen Abend" noch ihren Aufmarsch durch das Wohngebiet durchführten. Bereits in den letzten Monaten war die Beteiligung zurückgegangen.

Auf keinen Fall darf dies jedoch dazu führen, diese zu unterschätzen. Essen-stellt-sich-quer sowie die Antirassistische Anwohnerinitiative zusammen mit dem Internationalistischen Bündnis führten jeweils Kundgebungen durch, im Anschluss wurde gemeinsam demonstriert. Der kalte Nieselregen tat der guten Stimmung keinen Abbruch.