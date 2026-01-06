Gewerkschaften sagen: Nein zur militärischen Aggression der USA! Nein zur Verletzung der Souveränität Venezuelas!

IGB und TUCA verurteilen die militärische Aggression der USA und die Verletzung der Souveränität Venezuelas aufs Schärfste.



Angesichts der Schwere der Ereignisse, zu denen die Bombardierung von Einrichtungen in Caracas und die Bestätigung der Gefangennahme und Entführung von Präsident Nicolás Maduro durch die US-Regierung gehören, erklärt die internationale Gewerkschaftsbewegung:

Verurteilung der militärischen Intervention: Wir verurteilen diese Aktion als eklatanten Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen und die Grundprinzipien des Völkerrechts. Die Anwendung militärischer Gewalt und der Einfall in das Gebiet einer souveränen Nation stellen einen inakzeptablen Kriegsakt dar, der den Frieden und die Stabilität der gesamten Region gefährdet. Verteidigung der Souveränität und Selbstbestimmung: Im Einklang mit unserer historischen Position, die Autonomie der Völker zu verteidigen und die Erklärungen der Regierungen der Region zu unterstützen, die uneingeschränkte Achtung der venezolanischen Souveränität fordern, lehnen wir jeden Versuch des Regimewechsels mit Gewalt oder durch ausländische Einmischung ab. Das Schicksal Venezuelas muss ausschließlich vom venezolanischen Volk durch demokratische und friedliche Mechanismen entschieden werden, ohne imperiale Vormundschaft. Forderung nach menschlichen Garantien: Wir schließen uns der unmittelbaren internationalen Forderung nach Lebensnachweisen, Respekt für körperliche Unversehrtheit und der Freilassung von Präsident Nicolás Maduro und seiner Frau Cilia Flores sowie allen anderen Bürgern an, die bei dieser illegalen Operation inhaftiert sind. Ihr derzeitiger Stand muss für die internationale Gemeinschaft unverzüglich transparent gemacht werden. Aufruf zum Frieden und Dialog: Wir stimmen dem Standpunkt der Regierungen Brasiliens, Mexikos und anderer Länder zu, die Gewalt zu verurteilen und eine Rückkehr zu diplomatischen Kanälen zu fordern. Die Region muss eine Zone des Friedens bleiben; wir werden nicht zulassen, dass Lateinamerika in einen militärischen Konflikt um geopolitische Interessen hineingezogen wird, die unsere Völker nicht vertreten.

"Diese Handlungen verteidigen in keiner Weise die Demokratie; sie sind klare Aggressionsakte als Teil einer militarisierten außenpolitischen Agenda, die von einseitigen wirtschaftlichen Interessen motiviert ist", sagte IGB-Generalsekretär Luc Triangle. "Drohungen der Entführung und des Missbrauchs der Gerichte, um eine souveräne Regierung anzugreifen, untergraben die internationale Rechtsstaatlichkeit und schaffen einen Präzedenzfall von imperialem Zwang, der den Frieden überall gefährdet."



„Wir, die Gewerkschaftsbewegung Amerikas, verurteilen die militärische Aggression und Entführung von Präsident Maduro und seiner Partnerin Cilia Flores, eine Verletzung der Souveränität und Integrität des venezolanischen Volkes und ganz Lateinamerikas und der Karibik, die seit 2014 von der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten zur Friedenszone erklärt wurde. Wir aktivieren Mechanismen der internationalen Solidarität mit den Menschen und Arbeitern Venezuelas“, sagte Rafael Freire, Generalsekretär der TUCA. „Wir verteidigen Venezuela und ganz Lateinamerika als Friedensgebiet. Wir akzeptieren keine Invasion und Gewalt gegen unsere Völker und Territorien. Die Gewerkschaftsbewegung steht wie immer an vorderster Front, Souveränität und Selbstbestimmung, Demokratie und Menschenrechte zu verteidigen.“



Der IGB und die TUCA bleiben gegen die imperialistische, militärische oder wirtschaftliche Einmischung eines Landes in ein anderes, gegen Kriege und in der festen Verteidigung von Frieden, Demokratie und Multilateralismus mobilisiert.

Für die Souveränität, den Frieden und die Selbstbestimmung der Völker.