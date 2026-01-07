Liebe Freundinnen und Freunde, der US-Imperialismus ist mit der Bombardierung Venezuelas und der Entführung des Präsidenten Maduro und seiner Frau einen weiteren großen Schritt Richtung Weltkrieg gegangen.



Dieser Staatsstreich ist brandgefährlich für Lateinamerika und die ganze Welt! In vielen Ländern der Welt entwickelten sich Proteste, weitere sind angekündigt – vollauf berechtigt!

Nehmt am 18. Januar, um 14 Uhr MEZ, an dem außerordentlichen Webinar der Einheitsfront teil, wo wir weitere Aktivitäten planen!

Hier der Link zur Teilnahme

Hier geht es zu den Zeitzonen

Hände weg von Venezuela!

Es lebe der Kampf des venezolanischen Volkes gegen den US-Imperialismus!

Stärken wir die internationale antiimperialistische Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung!