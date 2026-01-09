Hände weg von Venezuela – Dem venezolanischen Volk gehört unsere volle Solidarität!

Wir verurteilen den völkerrechtswidrigen militärischen Angriff des US-Imperialismus auf den souveränen Staat Venezuela und die Entführung des venezolanischen Präsidenten und seiner Frau.



Unter dem lächerlichen Vorwand des Drogenhandels strecken D. Trump und seine Auftraggeber in den internationalen Banken und Konzernen die Hände nach den großen Ölvorkommen Venezuelas aus. Das ist der wahre Grund für den Angriff auf Venezuela.



Wir sind empört über die Haltung von Bundeskanzler Merz, der einen Bruch des Völkerrechts, wenn er durch den US-Imperialismus begangen wird, als „komplex“ bezeichnet und schweigt! Jeder Realschüler kann hier eine eklatante Verletzung des Völkerrechtes erkennen. Die deutsche Regierung nicht. Sehr offensichtlich wollen sie die profitablen wirtschaftlichen Beziehungen zu den USA nicht beschädigen. Sie machen damit gemeinsame Sache mit dem imperialistischen Aggressor und halten die Steigbügel für weitere Angriffe auf die Demokratie und das internationale Völkerrecht.



Donald Trump maßt sich an, für seine Weltmachtsphantasie willkürlich Länder mit Krieg zu überziehen! Da machen wir nicht mit!



Es ist allein Sache des venezolanischen Volkes, zu bestimmen, wer ihr Präsident oder ihre Präsidentin sein soll.



Wir Weltfrauen fühlen uns verbunden mit den Frauen, Kindern und Familien in Venezuela. Wir konnten auf der Ersten Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen 2011 in Caracas die kämpferischen und selbstbewussten Frauen kennenlernen. Wir sahen damals soziale und politische Errungenschaften des Volkes im Kampf gegen die Ausplünderung des Landes durch ausländische Kräfte.



Die 3. Weltfrauenkonferenz 2022 in Tunis und das 2. Theoretische Seminar in Kathmandu 2025 erkannten: „Imperialismus führt zum Krieg und zerstört unsere Lebensgrundlagen. … und alle imperialistischen Mächte gehen in ihrem Konkurrenzkampf über Leichen …“

Mit dem Überfall des US-Imperialismus auf Venezuela verschärft sich die Weltkriegsgefahr. Und ausgerechnet eine „Friedensnobelpreisträgerin“, Frau Machado aus Venezuela, hat ihrem Volk den Krieg erklärt und ist bereit, die Drecksarbeit für Trump zu übernehmen.

Wir fordern: