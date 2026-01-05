Heutige Essener Montagsdemo ganz im Zeichen des Protests gegen Trumps Staatsstreich

Die Essener Montagsdemonstration am 5. Januar steht ganz im Zeichen des Protests gegen den Staatsstreich der USA gegen Venezuela. Klarer als in Trumps Erklärung wurde der imperialistische Weltherrschaftsanspruch des weltweit größten Kriegstreibers nie formuliert: Wer den Interessen der USA nach Öl und anderen Rohstoffen, nach Macht und Gebietsansprüchen im Wege steht, wird mit Gewalt gezwungen, sich diesen Interessen unterzuordnen – bis hinauf nach Grönland.

Der faschistische US-Präsident Donald Trump spricht damit nicht nur den Völkern Lateinamerikas das Selbstbestimmungsrecht ab, sondern den Völkern der ganzen Welt. Weltweit gehen seit Samstag hunderttausende friedliebende Menschen gegen diesen offenen Bruch des Völkerrechts auf die Straße.

In Deutschland sind dagegen CDU und AfD nicht einmal zu einer klaren Verurteilung des Völkerrechtsbruchs bereit, obwohl Trump in Venezuela nichts anderes tut, als Putin in der Ukraine.

Die Essener Montagsdemo fordert die sofortige Einstellung des Überfalls auf Venezuela und die Freilassung Maduros. Die Montagsdemonstration beginnt um 18 Uhr auf der Porschekanzel.

