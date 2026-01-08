Minneapolis
ICE-Beamter erschießt 37-jährige Frau - massive Proteste!
In Minneapolis hat gestern ein Agent der sogenannten Einwanderungsbehörde ICE eine 37-jährige Frau erschossen. Der Gouverneur Tim Walz (Demokraten) greift zu Recht den faschistischen Präsidenten Trump an: „Was wir hier sehen, sind die Folgen einer Regierungsführung, die darauf ausgelegt ist, Angst, Schlagzeilen und Konflikt zu erzeugen." Der Mord ereignete sich nur wenige Blocks entfernt von der Stelle, an der vor fünf Jahren der LKW-Fahrer George Floyd durch Polizeigewalt getötet wurde. In Minneapolis bilden sich derweil große Proteste. Zahlreiche Menschen versammeln sich und rufen „ICE out now!“ Rote Fahne News wird weiter berichten.