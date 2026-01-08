"Ich habe Durchblick 8: Warum wir eine sozialistische Jugendbewegung brauchen"

Die Broschüre beruht auf dem Bildungsvortrag von Gabi Fechtner, Parteivorsitzende der MLPD, und Stefan Engel, Redaktionsleiter des theoretischen Organs REVOLUTIONÄRER WEG, beim 21. Internationalen Pfingstjugendtreffen 2024

Dort steht unter anderem: "Die Arbeiterjugend beteiligt sich aktiv an oft offensiv geführten gewerkschaftlichen Streiks. Vor allem in den USA, aber auch in Australien, Deutschland, Österreich, Großbritannien besetzen Studierende Unis, um gegen den Völkermord Israels an den Palästinensern zu demonstrieren. Mit über 5 Millionen demonstrierten in Deutschland seit Anfang des Jahres so viele wie seit Jahrzehnten nicht mehr gegen die AfD, Rechtsentwicklung und Faschismus.

Doch das Vorhaben, die größten Menschheitsprobleme in vereinigten sozialistischen Staaten der Welt lösen zu wollen, ist noch kein Mainstream. Das muss aber zu einer massenhaften Strömung, besonders unter der Jugend, werden!

Für die internationale sozialistische Revolution ist die Führung der Arbeiterklasse nötig und die große Masse der Jugend als praktische Avantgarde der Revolution. Alle revolutionären Gärungsprozesse der letzten Jahrzehnte hatten eine wichtige Seite in der Massenaktivität der Jugend – wie im 'Arabischen Frühling', in den Volksaufständen im Iran oder auch der Massenbewegungen zu 'Black Lives Matter'.

Eine sozialistische Revolution ist nötig, weil alle diese Zukunftsfragen der Jugend nicht im Kapitalismus gelöst werden können. Denn all diese Probleme haben einen gemeinsamen Nenner: Sie sind systemimmanent, also gesetzmäßig. ..."

Neugierig geworden? Hier gibt es die Broschüre.