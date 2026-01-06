Portugal
Lissabon: 1.500 sagen "Nein zur US-Aggression gegen Venezuela”
Am Montagabend demonstrierten etwa 1.500 Menschen vor der Simon-Bolivar-Statue in der portugiesischen Hauptstadt, um gegen den illegalen Angriff der USA auf Venezuela zu protestieren. Die Kundgebung vom portugiesischen Rat für Frieden und Zusammenarbeit organisiert. Die Demonstranten skandierten Slogans wie „Für den Frieden! Nein zur US-Aggression gegen Venezuela” und „Lateinamerika ist nicht der Hinterhof der Vereinigten Staaten”. Die Sprechchöre richteten sich gegen US-Präsident Donald Trump und forderten ihn auf, sich nicht in lateinamerikanische Angelegenheiten einzumischen.