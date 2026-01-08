Philippinen
Manila: Protest gegen US-Angriff auf Venezuela
Mehrere Gruppen von Demonstranten versuchten am Montagmorgen in Manila, zur US-Botschaft zu marschieren, um gegen die militärischen Angriffe der USA gegen Venezuela zu protestieren. Doch Beamte der Polizeibehörde von Manila versperrten ihnen den Weg an der Ecke Kalaw Avenue/Roxas Boulevard, wo die Demonstranten ihre Kundgebung abhielten. Die Demonstranten trugen Plakate, auf denen sie die imperialistische Aggression der USA anprangerten und forderten, dass das Selbstbestimmungsrecht Venezuelas respektiert werden müsse. Der Generalsekretär des linken Bündnisses Bayan, Mong Palatino, sagte, sie protestierten gegen die Aggression der USA und deren weitreichende Auswirkungen auf die globale Sicherheit. Palatino forderte außerdem den Abzug der US-Streitkräfte und -Einrichtungen aus den Philippinen.