Australien
Melbourne: Streik im Casino an Silvester
Rund 600 Mitglieder der Gewerkschaft UWU im Crown Casino in Melbourne beteiligten sich an Silvester an einem vierstündigen Streik. Die fast 2.500 UWU-Mitglieder befinden sich mit Crown in einem Konflikt über den Tarifvertrag, der eine massive Verschlechterung der Löhne und Arbeitsbedingungen durch die Einführung eines zweistufigen Lohnsystems vorsieht, von dem über 4.500 Arbeiter betroffen wären. Crown hat eine radikale Umstrukturierung der Löhne vorgeschlagen. Die Grundlöhne für neue Mitarbeiter würden um 16 bis 32 Prozent gekürzt. Crown Melbourne war 2022 vom US-amerikanischen Private-Equity-Giganten Blackstone in einem Deal im Wert von 8,9 Milliarden australischen Dollar (6 Milliarden US-Dollar) übernommen worden.