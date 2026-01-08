Kenia
Nairobi: anhaltender Streik im Gesundheitssektor
Seit dem 23. Dezember streiken Beschäftigte im öffentlichen Gesundheitssektor in Kenia für bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung. Der Streik beeinträchtigt seither das staatliche Gesundheitswesen deutlich. Am Mittwoch, den 07. Januar organisierte die Gewerkschaft KUCO vor dem Afya House in Upper Hill, Nairobi, eine Demonstration, als ihr landesweiter Streik in die dritte Woche ging. Die Streikenden, Mitglieder der Kenya Union of Clinical Officers (KUCO), fordern die vollständige Umsetzung des Tarifvertrags für klinische Mitarbeiter (CBA).