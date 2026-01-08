Nairobi: anhaltender Streik im Gesundheitssektor

Every artist must take sides - jeder Künstler muss Partei ergreifen! Paul und Eslanda Robeson waren eng mit der Arbeiterbewegung verbunden, insbesondere mit den Bergarbeitern. Der Ausstellungs-Titel ist ein Zitat aus Paul Robesons Rede in der Londoner Royal-Albert-Hall 1937 zur Unterstützung der Internationalen Brigaden in Spanien, in der er zu einer klaren Haltung gegen den Faschismus aufrief. Die Ausstellung läuft nicht mehr lange: noch bis So, 25. Januar 2026, Di.-So. jeweils 14-19 Uhr. Eintritt: 10 Euro / z Euro; bis 18 Jahre Eintritt frei! Wo: Akademie der Künste, Hanseatenweg 10, 10557 Berlin-Tiergarten (U9/Hansaplatz oder S-Bahn/Bellevue)

