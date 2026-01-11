Online-Beratung des Bundesausschusses Friedensratschlag zum Ostermarsch

Die MLPD Südliches Rheinland bietet an: "... Die MLPD hat eine Möglichkeit zur Fahrt zu den LLL-Aktivitäten in Berlin organisiert. Wir haben noch Tickets zum Mitfahren frei. Meldet euch bitte, wenn ihr diese in Anspruch nehmen wollt! Wir fahren mit Gruppentickets der Bahn am Samstag, den 10. Januar, um 8.44 Uhr von Köln Hauptbahnhof und zurück am Sonntag, den 11. Januar, um 15.04 Uhr, von Berlin Hauptbahnhof. Der Preis beträgt 55 Euro. Wer möchte, kann mit uns im Hostel Ootel übernachten. Dort haben wir für 15 Euro Zimmer gebucht. Wir würden uns freuen, wenn sich noch jemand anschließt."