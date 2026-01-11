+++ Achtung - heute +++
Online-Beratung des Bundesausschusses Friedensratschlag zum Ostermarsch
Am heutigen Sonntag führt der Bundesaussschuss Friedensratschlag eine Online-Beratung zum diesjährigen Ostermarsch durch. Vorgesehen sind zwei Blöcke: mögliche Schwerpunktthemen der Ostermärsche sowie ein Rück- und Ausblick und ein offener Austausch mit Beiträgen der lokalen Gruppen. Termin: 11. Januar um 14h. Zur Teilnahme: Anmeldung unter: https://www.friedenskooperative.de/anmeldung-aktionskonferenz-ostermarsch-2026