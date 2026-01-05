Russland
Protest gegen Waldabholzung
Am 27. Dezember fand im Zentrum der sibirischen Großstadt Irkutsk zum vierten Mal eine Protestkundgebung „zur Verteidigung der Natur“ statt. Der Umweltaktivist Pjotr Mekhonoshin begrüßte die 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer: „Wir sind hier die Frontbastion des Kampfs gegen den fortgesetzten Holzeinschlag am Baikalsee!“ Ausdrücklich wurde auch die Stadtverwaltung kritisiert, weil sie die Bevölkerung nicht über diese Umwelt-Kundgebung informiert hatte – wohl aber über einen zeitgleich stattfindenden „Afghanistan-Veteranentag“.