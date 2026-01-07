Kanada
Quebec: Streik im Skigebiet Le Massif de Charlevoix
Das Skigebiet Le Massif de Charlevoix in den Laurentian Mountains nordöstlich von Quebec City wurde am 2. Januar aufgrund eines unbefristeten Streiks geschlossen. Es streikten die Mitglieder der Gewerkschaft Syndicat des travailleuses et travailleurs du Massif, die der CSN angeschlossen ist. Der Streik von rund 300 Beschäftigten kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Skisaison im Skigebiet gerade ihren Höhepunkt erreicht. Der Streik hat das Skigebiet gezwungen, seine Skilifte, Pisten, Rodelbahnen, Gastronomiebetriebe, den Souvenirladen und die Werkstatt zu schließen. Die Beschäftigten fordern Lohnerhöhungen und Verbesserungen beim Schutz von Leiharbeitern, beim Krankenstand, bei der Sicherheit und beim Urlaub. Ursprünglich hatten die Beschäftigten nur ein begrenztes 10-tägiges Streikmandat beantragt, doch nachdem die Resortleitung sich aus den Verhandlungen zurückgezogen hatte, stimmten die Beschäftigten am Freitag mit 95 Prozent für die Einleitung eines sofortigen unbefristeten Vollstreiks.