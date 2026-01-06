Rechter CDU-Mann gründet Verein mit AfD-Faschist!

Der stellvertretende Vorsitzende der Jungen Union Köln-Lilienthal, Dennis Splitt, hat mit mehreren anderen Ultrareaktionären einen Verein namens „Wendepunkt Deutschland“ gegründet. Sein Stellvertreter in diesem neuen Club ist Matthias Büschges, der AfD-Fraktionsgeschäftsführer im Kölner Rat!

Damit ist die Brandmauer in Köln durchbrochen! Der Verein ist offensichtlich angelehnt an die faschistische US-amerikanische Truppe „Turning Point USA“ des US-Faschisten Charlie Kirk, der direkt nach seiner Ermordung vom faschistischen US-Präsidenten Donald Trump zum Märtyrer erklärt wurde.



Richtig und folgerichtig ist, dass Kölns CDU-Chefin Serap Güler direkt die Einleitung eines Parteiausschlussverfahrens gegen Splitt angekündigt hat. Immerhin besteht in der CDU offiziell nach wie vor bundesweit ein Unvereinbarkeitsbeschluss mit der AfD. Diese Vereinsgründung ist aber trotzdem ein Dammbruch und fordert die entschlossene Haltung aller Antifaschistinnen und Antifaschisten, aller Demokratinnen und Demokraten heraus. Es darf nirgendwo in Deutschland eine Zusammenarbeit mit der faschistischen AfD geben. Sie ist nach dem Potsdamer Abkommen sofort zu verbieten!