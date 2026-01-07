Köln
Protest gegen US-Imperialismus am 8. Januar
Der Rote Bund in Köln ruft für Donnerstag, den 8. Januar, um 18 Uhr, am Neumarkt unter der Losung "Gemeinsam auf die Straße gegen die Aggressionen des Yankee-Imperialismus" zum Protest auf. Im Aufruf heißt es, man will sich "in Einheit mit allen Revolutionären, Antiimperialisten und aufrichtigen Demokraten sich gegen diese völkerrechtswidrigen Angriffe des Yankee-Imperialismus auf Venezuela und Lateinamerika stellen." Im Anschluss wird zur gemeinsamen Teilnahme an der Kundgebung „USA raus aus Venezuela!“ auf dem Bahnhofsvorplatz eingeladen.