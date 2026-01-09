Salzgitter: Gedanken von Kollegen

Hier einige kurze Wortwechsel:



Auf unsere Ansprache "Hände weg von Venezuela – Trump hat hier nichts zu suchen", vertrat die Mehrheit: " Ich stimme mit euch überein", "Richtig, auch nicht in Grönland" "Trump will sich alles unter den Nagel reißen. Wir sind da auch nicht sicher."



Aber auch einzelne von den Medien beeinflusste Meinungen kamen vor, wie: "Gut, dass Maduro weg ist. Er hat das Land heruntergewirtschaftet".



Insgesamt wurde die ZK-Erklärung zu Venezuela gut angenommen.