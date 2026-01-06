Staatsstreich in Venezuela: Der Imperialismus zieht die Messer

Die spektakuläre Entführung von Nicolás Maduro durch die US-Streitkräfte ist nicht nur eine diplomatische Episode. Sie ist ein historisches Symptom. Das Symptom eines Kapitalismus, der einen Punkt erreicht hat, an dem „friedliche“ Herrschaft nicht mehr ausreicht, an dem Souveränität unerträglich wird, an dem das „Völkerrecht“ ein Hindernis ist, sodass bewaffnete Gewalt zum zentralen Instrument der Reproduktion des Systems wird.(…)

Übrigens sprach die venezolanische Oppositionelle Machado im November letzten Jahres auf dem American Business Forum und forderte die USA auf, in Venezuela einzumarschieren. Sie pries die immensen Gewinne, die amerikanische Unternehmen erwarten würden: „Wir werden Venezuela für ausländische Investitionen öffnen [durch ein] massives Privatisierungsprogramm. […] Nicht nur Gas und Öl. Wir werden alles öffnen, alles, auf allen Ebenen.“(…)

Der Kapitalismus exportiert Kapital und Waren, er exportiert auch Krieg

Wir sind in eine Phase der Krisen eingetreten. Die Märkte sind gesättigt, die Profitraten sinken, die Finanzwelt spekuliert und die Reichen werden immer reicher. Die wirtschaftliche Verflechtung, die „Globalisierung“, scheint ausgedient zu haben. Sie hat neue kapitalistisch-imperialistische Mächte hervorgebracht, die miteinander rivalisieren und einen Anteil am weltweiten Kuchen fordern. Man greift zu den großen Messern der direkten, territorialen, militärischen und kolonialen Eroberung.

Neoimperialistische Rivalen wie China, Russland und der Iran haben es verstanden, die Wirtschaftskrise in Venezuela auszunutzen, die durch den jahrelangen Wirtschaftsboykott der USA und der EU verursacht wurde. Sie haben ihren Einfluss in diesem Land ausgebaut und sich einen immer größeren Zugang zu den Reichtümern Venezuelas gesichert.



Venezuela wird heute, wie gestern der Irak und vorgestern Libyen, nicht wegen seiner „Werte“ angegriffen, sondern wegen seiner Ressourcen. Jeder Versuch nationaler Kontrolle, selbst bürgerlicher Art, wird zu einem strategischen Verbrechen. Souveränität wird nur toleriert, wenn sie mit den Interessen des imperialistischen Weltkapitals vereinbar ist. (…)

Die Regierung Macron begrüßte die US-Operation! Macron „nimmt die US-Operation zur Kenntnis“ und verteidigt, dass „das venezolanische Volk heute von der Diktatur Nicolas Maduros befreit ist und sich darüber nur freuen kann“. Auch wenn er später zurückrudern musste, war die Regierung Macron ein aktiver Akteur der US-"Operation", indem sie seit einem Monat französische Truppen in das Gebiet entsandt hat. So wie sie es regelmäßig in „ihren“ Kolonien und ihrem afrikanischen Einflussbereich tut …

