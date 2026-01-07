Indien
Tausende demonstrieren gegen US-Aggression
Die Kommunistische Partei Indiens (Marxisten), die Kommunistische Partei Indiens (CPI), die Kommunistische Partei Indiens (Marxisten-Leninisten) Befreiung und andere veröffentlichten am Sonntag, dem 4. Januar, eine gemeinsame Erklärung, in der sie die Aggression der USA verurteilten. In Delhi, Kalkutta, Chennai, Bangalore, Hyderabad und mehreren anderen Großstädten wurden am Sonntag Kundgebungen und Proteste organisiert. Tausende von Arbeitern, die an der Konferenz des Centre for Indian Trade Unions (CITU) in Visakhapatnam teilnahmen, führten bereits am Samstag unmittelbar nach Bekanntwerden des US-Angriffs auf Venezuela einen Marsch durch die Stadt durch. Gefordert wurde die umgehende Freilassung von Maduro und seiner Frau und die indische Regierung für ihre lasche Reaktion dagegen kritisiert.