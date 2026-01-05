Über 70 Teilnehmer sagen "Nein" zu Trumps Überfall auf Venezuela

Wegen der überraschend guten Beteiligung wurde noch eine spontane Demo durch die Augsburger Innenstadt durchgeführt. Initiiert wurde beides vom Soli-Netzwerk, und unterstützt von zahlreichen anderen Gruppen, wie der DKP, der MLPD, der Linkspartei und verschiedenen antifaschistischen Gruppen. Wir waren uns einig, in der Verurteilung der faschistischen Aggression des US-Imperialismus. Mit dabei auch eine Palästina-Fahne.



Die Beurteilung von Maduro war dann in verschiedenen Redebeiträgen doch sehr unterschiedlich. Aber das Recht zum Sturz Maduros liegt allein beim venezolanischen Volk, wie ein kritischer Redeteil zur unsozialen Politik Maduros betonte. Und dem Volk Venezuelas gehörte unsere uneingeschränkte Solidarität, die wir auch in unserer lautstarken Demo auf die Straße trugen, genauso wie unser Anliegen gegen die weiteren Weltkriegsvorbereitungen auch in Deutschland. Große Unterstützung fand auch die Forderung nach der revolutionären Überwindung des Kapitalismus und für eine Revolution. Und die 40 Flyer mit der Erklärung des ZK der MLPD waren schnell verteilt.