Unser Rotfuchs-Einsatz und -Abend

Wir haben am Anfang Kinderpunsch getrunken und dabei darüber geredet, dass Pünktlichkeit wichtig ist. Ein Finger ist nicht stark. Aber wenn alle gleichzeitig zusammen stark sind, sind sie eine starke Faust. Wir haben die neuen Strophen von „Die Kinder dieser Welt“ für den Nikolaus geübt.



Danach haben wir für einen Einsatz beim Lidl geübt, wie man Leute anspricht. Wir haben Spenden für Gaza gesammelt. Ich hatte erst keine Lust, weil ich Angst hatte, dass die Leute uns nicht mögen, oder uns beschimpfen. Aber dann war es doch ganz gut und hat auch richtig Spaß gemacht.



Das Coolste fand ich, war, dass eine junge Frau gesagt hat, dass sie es gut findet, dass wir Kinder uns schon mit dem Krieg in Gaza beschäftigen. Sie hat auch Kekse von uns gekauft und auch was gespendet. Am Ende haben wir zusammen Geld gezählt und haben 50,40 Euro eingenommen. Toll: Zwei Familien wollen zur Nikolausfeier kommen.