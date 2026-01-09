Unser toller Rotfuchs-Tag

Heute haben wir als Erstes über Gaza gesprochen. Wir haben Videos gesehen, darüber, wie die Kinder in Gaza leben. Die leiden sehr unter Hunger.



Die ganzen Leute in anderen Ländern protestierten. Als Nächstes haben wir ein Transparent für Gaza gemalt. Es hat Spaß gemacht, weil ich gerne male.



Wir haben auch ein Video angeschaut von Kindern in Gaza, die Kampfsport geübt haben. Die Kinder in Gaza sind ganz schön mutig und haben eine sehr große Kraft.



Wir haben das dann selber ausprobiert. Alaa, einer vom Jugendverband REBELL, der Kampfsport schon kann, hat uns beigebracht, wie man kicken kann. Ich fand es anstrengend, aber davon habe ich was gelernt. Am Ende haben wir gegen Alaa und Toni gekämpft. Einer für alle und alle für einen