IPPNW verurteilt die US-Intervention

Die deutsche IPPNW-Sektion verurteilt die US-Militärintervention gegen Venezuela und die Entführung von Nicolás Maduro und seiner Frau. Dies ist ein klarer Verstoß gegen internationales Recht und das Gewaltverbot der UN-Charta. Die Vorwürfe von Wahlfälschung und die Zweifel an der Legitimität von Maduros Präsidentschaft rechtfertigen keinesfalls den offenen Völkerrechtsbruch der US-Administration. Die IPPNW fordert die Bundesregierung und die EU auf, diesen Verstoß unmissverständlich zu kritisieren und auf eine politische, friedliche Lösung hinzuwirken.



Bleibt eine eindeutige Verurteilung durch die internationale Gemeinschaft aus, könnte die Intervention in Venezuela weitere Interventionen der USA zur Folge haben. US-Präsident Donald Trump könnte weitere Regierungen stürzen und die Kontrolle über die Ressourcen und Regierungen in verschiedenen Ländern übernehmen, die sich nicht seiner Linie unterwerfen. Es besteht zudem die Gefahr, dass andere Staaten diesem Beispiel folgen.



Die IPPNW hat einen Brief in diesem Sinne an Bundesaußenminister Johann Wadephul geschrieben.