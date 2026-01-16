"Liebe Genossinnen und Genossen, die ICOR hat von einer der Weltorganisationen der Gewerkschaften folgenden Aufruf bekommen: »22. Januar - Internationaler Tag der Solidarität mit Venezuela!« (Hier der Link zu dem Aufruf des Weltgewerkschaftsbunds WFTU).

In diesem Aufruf heißt es unter anderem: »Der Weltgewerkschaftsbund WFTU verurteilt unmissverständlich die imperialistische Intervention in Venezuela, die darauf abzielt, im Rahmen des imperialistischen Antagonismus um die Vorherrschaft, die Kontrolle über die Mineral- und Energieressourcen des Landes zu erlangen. Das Sekretariat der WFTU hat sich den Solidaritätsinitiativen der klassenorientierten Gewerkschaftsbewegung angeschlossen, die von Anfang an entwickelt wurden, und beschlossen, am 22. Januar 2026 einen internationalen Aktionstag zur Solidarität mit dem venezolanischen Volk zu initiieren. Der WFTU ruft seine Mitglieder dazu auf, sich aktiv an diesem internationalen Aktionstag zu beteiligen und vor den US-Botschaften militante Initiativen unter den Slogans „US-Imperialismus, Hände weg von Venezuela!“ und „Freilassung von Präsident Maduro und Cilia Flores!“ zu organisieren.«

Das ICC dankt der WFTU für diesen Aufruf und stimmt ihm zu. Die ICOR hat mit der Resolution »Der US-Imperialismus blockiert Venezuela und zielt auf Staatsstreich – internationale Solidarität gefragt« schon Stellung bezogen: »Die Lage in Venezuela, Kolumbien, das nun ebenfalls vom Faschisten Trump bedroht wird, und allen Ländern der Karibik, einschließlich Kuba [Anmerkung: inzwischen muss man auch Grönland und weitere Länder Lateinamerikas wie Nicaragua ergänzen], ist sehr ernst. Der US-Imperialismus ist der Hauptfeind der Arbeiterklasse und der Völker der Welt, und wir verurteilen die Möglichkeit, Maduro mit Lawfare2 zu belegen, wie sie es mit rechtmäßig gewählten Präsidenten der Region getan haben, sowie eine mögliche direkte militärische Intervention. Das wahre Ziel dieser neuen Aggression des US-Imperialismus ist klar. Er ist nach wie vor die weltweit führende wirtschaftliche, politische und militärische Macht, jedoch ist seine Hegemonie im Niedergang begriffen und er steht in einem harten Machtkampf mit China und in einer multipolaren Welt.« Das ICC ruft alle ICOR-Parteien und Organisationen auf, nach ihren Möglichkeiten alles zu tun, um diesen Internationalen Tag der Solidarität mit dem Volk von Venezuela zu einem Erfolg zu machen. Hände weg von Venezuela! Hoch die Internationale Solidarität! ICC von ICOR