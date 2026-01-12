2600 Antifaschisten bei PRÜF-Demo

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren breit gestreut. Sichtbar vertreten waren außer der MLPD die SPD, die Linke, Ver.di, Omas gegen Rechts und viele Einzelpersonen mit Schildern. Viele waren auch von außerhalb Düsseldorfs.



Die einzige Forderung der Demo-Leitung ist, dass beim Bundesverfassungsgericht ein Prüfverfahren zum Verbot der AfD eingeleitet werden soll. Entsprechend waren auch viele der hochgehaltenen Schilder: „Prüfen, bevor es zu spät ist“, „Prüfungsangst überwinden“ usw. Dabei waren die Demonstranten durchweg einig, dass die AfD verboten werden muss, aber das Prüfverfahren sei eben der offizielle Weg.



Wir brachten die Notwendigkeit einer antifaschistischen Einheitsfront in die Diskussion. Es war eine aufgeschlossene Stimmung. Antikommunistische Angriffe oder Versuche eines Verbots der Parteifahne gab es nicht.