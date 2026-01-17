300 Menschen an der Seite der Massenproteste im Iran

Eine Sprecherin erinnerte empört an die faschistische Unterdrückung des Schah-Regimes bis zu dessen Sturz 1979. Aber auch die enttäuschten Hoffnungen danach. „Das darf uns nicht mehr passieren! Wir brauchen wirkliche Freiheit, wirkliche Demokratie“.

Die MLPD war die einzige linke Partei, die die Kundgebung mit einem Redebeitrag und einem Flugblatt unterstützte. Das Flugblatt mit einem Auszug des Rote-Fahne-News-Artikels „Nein zu allen Reaktionären - Nein zu allen Imperialisten!“ (Interview mit einem iranischen Marxisten-Leninisten) wurde sehr interessiert aufgenommen und diskutiert.

Überhaupt gab es einen großen Diskussionsbedarf zu unterschiedlichen Fragen und auch Widersprüchen (so wenn es eine Parole gab: „Deutschland wir brauchen deine Hilfe ...“). Neue Kontakte wurden geknüpft und Verabredungen für eine weitere Zusammenarbeit getroffen. Viel Beifall gab es für den Beitrag des Vertreters der ICOR, Joachim Griesbaum. So für dessen Anklage des iranischen Regimes und den Respekt gegenüber den todesmutigen Massen auf Irans Straßen. Aber auch für den Aufruf, den Kampf der Arbeiter und der Massen im Iran mit allen anderen Freiheitskämpfen gegen den Imperialismus zu verbinden. „Hoch die internationale Solidarität“- Rufe zeigten die Zustimmung zur Rede.

Nur wenige hundert Meter entfernt hatten monarchistische Gruppen zu einer Kundgebung aufgerufen. Weit über tausend waren dem Aufruf gefolgt. Die Kundgebung war mit Flaggen der Monarchisten und einer groß dimensionierten Anlage ausgestattet. Die Kundgebung dauert zur Stunde noch an.