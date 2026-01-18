Am 22. Februar: Auf nach Frankfurt am Main!

Am Sonntag, 22. Februar, findet in der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr der 9. Bündniskongress des Internationalistischen Bündnisses in der SAALBAU-Stadthalle Bergen, Schelmenburgplatz 2 / Gangstraße 5 (ehemals Marktstraße 15), 60388 Frankfurt am Main, statt.

Hier der Tagesordnungsvorschlag:

Begrüßung und Beschluss über Kongressregeln und Kongressleitung, Einleitungsbeiträge und Diskussion: Wie einen wir angesichts der Weltlage und der akuten faschistischen Gefahr auch in Deutschland die Kräfte gegen Faschismus und Krieg? Diskussion und Beschluss über Änderungen an den Grundsätzen des Bündnisses Gemeinsame bundesweite Schwerpunkte 2026 und der Aufbau örtlicher und regionaler Strukturen Kassen- und Revisionsbericht und Entlastung des Kassierers Wahl des Bündnisrats und des Kassenprüfers Resolutionen, Ankündigungen



Zu Punkt 2 wird ca. drei Wochen vor dem Kongress eine Vorlage der Koordinierungsgruppe versandt, die in den Trägerorganisationen diskutiert werden kann. Es gilt wie üblich, dass Trägerorganisationen nach dem Kongress zwei Wochen Zeit haben, die Beschlüsse endgültig zu bestätigen und ggf. Änderungen zu den Beschlüssen anzuzeigen.



Angemessene Pausenzeiten werden berücksichtigt. Getränke und Verpflegung werden zu günstigen Preisen organisiert.

Kommt zum Kongress: Mitdiskutieren – mitmachen!

Alle Antifaschisten, Umweltkämpfer, Friedensbewegte, Engagierte gegen Armut und Wohnungsnot oder für Frauenrechte, kämpferische Gewerkschafter und alle fortschrittlichen und revolutionären Kräfte sind eingeladen! Ob Einzelpersonen, Initiative, Bündnis, Partei oder sonstige Organisation – auch eine Teilnahme als Gast oder Beobachter ist möglich und herzlich willkommen.



Wir freuen uns über Anmeldungen und Vorschläge im Vorfeld, per E-Mail an: info@inter-buendnis.de ...

Hier gibt es die komplette Einladung als pdf-Datei

Hier gibt es die Resolution des Bündnisrats des Internationalistischen Bündnisses vom 19. Oktober 2025 "Der Faschismus ist der Feind jeder fortschrittlichen Bewegung: Zusammen sind wir stärker!" als pdf-Datei