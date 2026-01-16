Türkei
Ankara: Gewerkschafter protestieren gegen Verarmung
Hunderte wütende Beschäftigte des öffentlichen Dienstes marschierten am Mittwoch durch Ankara und forderten eine angemessene Lohnerhöhung, da sie angesichts steigender Preise und einer zweistelligen Inflationsrate mit Armut zu kämpfen haben. Rund 800 Mitglieder der Gewerkschaftsvereinigung KESK (Confederation of Public Employees' Unions) nahmen an einem Marsch zum Arbeitsministerium in der türkischen Hauptstadt teil und trugen Transparente, auf denen sie eine sofortige Lohnerhöhung forderten. „Die Mieterhöhungen sind fast dreimal so hoch wie die Lohnerhöhungen, die wir erhalten haben, was bedeutet, dass unsere Gehälter nicht einmal ausreichen, um die Mieterhöhungen allein zu decken”, sagte Ayfer Kocak, Co-Vorsitzende der KESK, vor den Demonstranten vor dem Ministerium.