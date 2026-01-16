Ankara: Gewerkschafter protestieren gegen Verarmung

Auch wenn er sich von seinem Selbstverständnis her immer ein Stück weit als König von Bayern fühlt, so kann Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in Bezug auf andere Bundesländer nicht so einfach machen, was er will. Sein Vorstoß, Bundesländer zusammenzulegen, wird von dort mehrheitlich abgelehnt. Aus dem Saarland kam von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger die klare Ansage, dass das mit den Menschen im Saarland nicht zu machen sei. Auch die von Söder angedachten Sachsen und Sachsen-Anhaltiner zeigen kein Interesse, zu einem „Mitteldeutschland“ von Söders Gnaden zu werden. Diesmal hieß es wirklich: Alle gegen Söder!