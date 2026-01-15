Berlin

Aufruf zur Großkundgebung gegen Al-Scharaa-Besuch

Verschiedene Organisationen rufen für Montag, 19. Januar, zu einer Großkundgebung gegen den Besuch von "Mohammed a-Jolani" (Kampfname des aktuellen syrischen Machthabers Ahmed al-Scharaa, Anm. d. Red.) auf. Die Kundgebung soll um 16 Uhr vor dem Bundeskanzleramt im Wilhelmsgarten stattfinden.