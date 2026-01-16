Aus-Gestimmt zum Feierabend

Da kommt Freude auf und die Stimmung ist am Ende. Acht Stunden Maloche und dann warten, bis der Chef einen gehen lässt.



Fünf Minuten vor Schichtschluss beginnt die Schichtausstimmung.¹ Langes Warten ohne Worte, bis um Punkt 14.30 Uhr oder 23 Uhr der Chef das Signal zum Abmarsch gibt.



Während in der Produktion jede Minute vorgegeben ist, sitzen unsere Führungskräfte beim Kaffee in ihren warmen Sesseln. Wir sind wütend und fühlen uns drangsaliert. Wir fordern die Streichung der Schichtausstimmung!