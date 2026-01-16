Daimler Truck
Aus-Gestimmt zum Feierabend
Der folgende Artikel der Redaktion Wörth ist in der aktuellen Ausgabe der Zeitung von Kolleginnen und Kollegen für Kolleginnen und Kollegen bei Mercedes-Benz und Daimler Truck, „Die Stoßstange“, erschienen. Die Rote Fahne Redaktion dokumentiert:
Da kommt Freude auf und die Stimmung ist am Ende. Acht Stunden Maloche und dann warten, bis der Chef einen gehen lässt.
Fünf Minuten vor Schichtschluss beginnt die Schichtausstimmung.¹ Langes Warten ohne Worte, bis um Punkt 14.30 Uhr oder 23 Uhr der Chef das Signal zum Abmarsch gibt.
Während in der Produktion jede Minute vorgegeben ist, sitzen unsere Führungskräfte beim Kaffee in ihren warmen Sesseln. Wir sind wütend und fühlen uns drangsaliert. Wir fordern die Streichung der Schichtausstimmung!