Monika Gärtner-Engel, Co-Präsidentin der United Front, schreibt:

Liebe Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen,

wir möchten euch an unser außerordentliches Webinar „Hände weg von Venezuela!" an diesem Sonntag erinnern. Die aktuellen Entwicklungen machen diese Diskussion noch wichtiger, und wir konnten folgende beeindruckende Rednerinnen und Redner aus dem amerikanischen Kontinent gewinnen:

Alejandro Tapia, PCC (M) Kolumbien

Elena Hanono, PCR Argentinien

Fabio Bosco, CSP Conlutas, Brasilien

Frank Hammer, Veteran der Gewerkschaft UAW, Aktivist für Umweltschutz und Antikriegsbewegung, USA

Gonzalo Gómez, Marea Socialista, Mitglied der ISL, Venezuela

Jovino Nunez, ICOR Lateinamerika und PC (ML) Dominikanische Republik

Ricardo Cohen, PCR Uruguay

Sergio Garcia, MST en el Frente de Izquierda und Periodismi de Izquiendra, Argentinien

Steve Zeltzer, United Front Committee for a Labor Party, USA

Diese breite Palette von Redner*innen verspricht eine lebhafte Debatte. Wie üblich könnt ihr euch mit Beiträgen von maximal 2 Minuten an der freien Diskussion beteiligen. Ihr könnt diese auch vorab einreichen, um die Qualität der Simultanübersetzung zu verbessern. Bislang werden wir Englisch, Spanisch, Deutsch und Französisch anbieten können, aber wir arbeiten noch daran, weitere Sprachen hinzuzufügen – bitte lasst uns wissen, wenn ihr als Dolmetscher helfen könnt!