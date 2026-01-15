United Front
Außerordentliches Webinar: Hände weg von Venezuela!
Die internationale antiimperialistische Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung lädt für den kommenden Sonntag, dem 18. Januar 2026, zum bereits angekündigten außerordentlichen Webinar ein: Hände weg von Venezuela!
Monika Gärtner-Engel, Co-Präsidentin der United Front, schreibt:
Liebe Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen,
wir möchten euch an unser außerordentliches Webinar „Hände weg von Venezuela!" an diesem Sonntag erinnern. Die aktuellen Entwicklungen machen diese Diskussion noch wichtiger, und wir konnten folgende beeindruckende Rednerinnen und Redner aus dem amerikanischen Kontinent gewinnen:
- Alejandro Tapia, PCC (M) Kolumbien
- Elena Hanono, PCR Argentinien
- Fabio Bosco, CSP Conlutas, Brasilien
- Frank Hammer, Veteran der Gewerkschaft UAW, Aktivist für Umweltschutz und Antikriegsbewegung, USA
- Gonzalo Gómez, Marea Socialista, Mitglied der ISL, Venezuela
- Jovino Nunez, ICOR Lateinamerika und PC (ML) Dominikanische Republik
- Ricardo Cohen, PCR Uruguay
- Sergio Garcia, MST en el Frente de Izquierda und Periodismi de Izquiendra, Argentinien
- Steve Zeltzer, United Front Committee for a Labor Party, USA
Diese breite Palette von Redner*innen verspricht eine lebhafte Debatte. Wie üblich könnt ihr euch mit Beiträgen von maximal 2 Minuten an der freien Diskussion beteiligen. Ihr könnt diese auch vorab einreichen, um die Qualität der Simultanübersetzung zu verbessern. Bislang werden wir Englisch, Spanisch, Deutsch und Französisch anbieten können, aber wir arbeiten noch daran, weitere Sprachen hinzuzufügen – bitte lasst uns wissen, wenn ihr als Dolmetscher helfen könnt!
- Zeitfenster: Berlin, Paris 14 Uhr MEW. Weitere Zeiten:
