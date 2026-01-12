Beisetzung von Rolf Becker

Die Kirche in St. Georg, dem Stadtteil, in dem er lebte, war voll bis auf den letzten Platz. Im Mittelpunkt der Beiträge standen sein politisches Engagement und seine enge Verbundenheit mit den Menschen, gerade auch in seinem Stadtteil.

Noch am 27. September 2025 sprach Rolf Becker bei der Demonstration des Bündnisses "Kein-NATO-Hafen" mit seiner markanten Stimme das Gedicht von Wolfgang Borchert: "Dann gibt es nur eins - sag nein!" - Video: https://youtu.be/_01kKaKZxEE

Bei der Urnenbeisetzung hatten sie dieses sehr schöne Transparent dabei.

Er fehlt!