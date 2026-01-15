Beispielloser Anstieg der Todeszahlen bei Protesten

Eine der Hauptsorgen von Menschenrechtsorganisationen ist die Gefahr der Hinrichtung inhaftierter Demonstranten. In den letzten Tagen haben die Behörden der Islamischen Republik Demonstranten wiederholt als „Feinde“, „Terroristen“ und „von Ausländern abhängig“ bezeichnet; Anschuldigungen, die zur Verhängung der Todesstrafe führen könnten. Die iranische Menschenrechtsorganisation berichtete über den Fall des 26-jährigen Erfan Soltani, der am 8. Januar in Fardis, Karaj, festgenommen wurde. Laut Quellen aus seinem Familienumfeld droht ihm die Todesstrafe ohne Zugang zu einem Anwalt oder einem Gerichtsverfahren.

Gleichzeitig meldete die dem iranischen Menschenrechtsverband nahestehende Nachrichtenagentur HRANA in einem separaten Bericht einen „sprunghaften Anstieg der Todeszahlen“. Laut HRANA-Daten wurden bis Sonntag, den 11. Januar, 544 Todesfälle im Zusammenhang mit den Protesten bestätigt; darunter 483 Demonstranten, 47 Angehörige des Militärs und der Sicherheitskräfte, ein ziviler Justizbeamter und mehrere Unbeteiligte. Unter den Toten befanden sich auch mindestens acht Kinder, die jedoch nicht in der endgültigen Statistik erfasst wurden.



HRANA betont, dass 579 weitere Todesfälle noch untersucht werden. Der Bericht erwähnt zudem die Festnahme von mindestens 10.681 Personen und gibt an, dass bisher 96 Fälle von erzwungenen Geständnissen von Inhaftierten in offiziellen oder regierungsnahen Medien veröffentlicht wurden. Laut HRANA fanden die Proteste an 585 Orten statt, darunter in 186 Städten in allen 31 Provinzen des Landes.

Ein Wendepunkt im Bericht von HRANA ist die weite Verbreitung von Videos aus dem forensischen Zentrum Kahrizak und seinen angeschlossenen Zentren in Teheran. Die Aufnahmen zeigen eine große Anzahl von Leichen; einige Quellen schätzen die Zahl auf etwa 250. Angehörige sind anwesend, um die Toten zu identifizieren. Die Übereinstimmung dieser visuellen Beweise mit inoffiziellen Berichten und selbst deren begrenzter Berichterstattung in den staatlichen Medien hat zu einer verbesserten Überprüfungsmöglichkeit und in der Folge zu einem sprunghaften Anstieg der Opferzahlen geführt.

Auf politischer Ebene hat die Regierung von Masoud Pezeshkian eine dreitägige Staatstrauer für die getöteten Sicherheitskräfte ausgerufen. Hochrangige Vertreter der Islamischen Republik, darunter Ali Khamenei und Massoud Pezzekian, bezeichneten die Protestierenden als „Randalierer“ und „Terroristen“ und betonten eine entschiedene Reaktion. Gleichzeitig berichten Augenzeugen, dass Sicherheitskräfte direkt auf Köpfe und Hälse von Protestierenden geschossen und militärische Waffen eingesetzt haben.

Auch international nehmen die Reaktionen zu: von der Forderung der UN-Untersuchungskommission nach sofortiger Wiederherstellung des Internets und einem Ende der gewaltsamen Repression bis hin zum dringenden Appell von Amnesty International und der Solidaritätserklärung westlicher Regierungen mit den Protestierenden. Trotzdem überschatten die anhaltende Internetsperre, die Androhung von Hinrichtungen und die verschärfte Repression, die Zukunft der Proteste und das Schicksal Tausender Inhaftierter.