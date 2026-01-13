Bericht von der internationalen Automobilarbeiterkonferenz in Pune / Indien

Unter dem Motto „Kein Kampf darf mehr alleine stehen“ organisieren Automobilarbeiter aus Dutzenden Ländern im November 2025 die internationale Solidarität.



Zu welchen Ergebnissen die Konferenz kam, wie die Lage der Kollegen ist usw., erfahren wir aus erster Hand. Mercedes-Kollegen aus der Region berichten von ihrer Teilnahme. Natürlich auch mit kulturellen und kulinarischen Eindrücken aus Indien.

Wann und wo?

Die Veranstaltung findet am Freitag, 16. Januar, um 19 Uhr, im Arbeiterbildungszentrum-Süd, Bruckwiesenweg 10, 70327 Stuttgart-UIntertürkheim, statt. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen! Ab 18 Uhr gibt es indisches Essen.

Hier gibt es den Flyer zur Veranstaltung