Betriebsratswahl 2026

Im März dieses Jahres wird der Betriebsrat neu gewählt. Wir brauchen Betriebsräte, die sich konsequent für die Interessen der Belegschaft einsetzen. Leute, die bereit sind, zu kämpfen, sich nicht vor allem als Co-Manager verstehen, sondern als Sprachrohr der Kollegen, nicht als Stellvertreter, sondern sie zu Aktivitäten mobilisiert.



Es ist sinnvoll, wenn die Kolleginnen und Kollegen möglichst viel Einfluss auf die Zusammensetzung haben. Eine Personenwahl fürs ganze Werk würde das am besten gewährleisten. Das hieße, keine Gruppe reicht eine Liste ein; die IG Metall öffnet ihre Liste für alle Kandidierenden.



Jeder kann dann die Personen, die er für am besten hält, wählen. Auch die Reserveliste der IG Metall, für den Fall der Listenwahl, kann durch Wahl der Mitglieder bestimmt werden. Viele Mitglieder wünschen sich mehr Beteiligung. Entfalten wir die Demokratie in der IG Metall.