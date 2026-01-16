+++ Breaking News +++

Es ist davon auszugehen, dass sie dort die Generation Deutschland NRW gründen wollen. Omas gegen Rechts Iserlohn hat umgehend zu einem Protest um 9.30 Uhr vor dem Saalbau Letmathe aufgerufen.

Von der MLPD und REBELL werden wir natürlich auch teilnehmen und rufen noch dazu auf den Protest möglichst zu unterstützen und bekannt zu machen.