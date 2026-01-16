+++ AfD-Jugend trifft sich in Iserlohn +++
+++ Breaking News +++
Wie heute abend kurzfristig über Indymedia bekannt wurde, will sich morgen (am 17. Januar) anscheinend die AfD-Jugend NRW im Saalbau Letmathe (Stadt Iserlohn) treffen.
Korresepondenz
Es ist davon auszugehen, dass sie dort die Generation Deutschland NRW gründen wollen. Omas gegen Rechts Iserlohn hat umgehend zu einem Protest um 9.30 Uhr vor dem Saalbau Letmathe aufgerufen.
Von der MLPD und REBELL werden wir natürlich auch teilnehmen und rufen noch dazu auf den Protest möglichst zu unterstützen und bekannt zu machen.