Bundesweites Treffen von Kumpel für AUF

Liebe Kumpel, Freunde und Familien, ein herzliches Glückauf an alle für das neue Jahr 2026, in das wir mit unserem nächsten bundesweiten Treffen gemeinsam starten wollen: Mit Mut, Kampfgeist, Solidarität und Zuversicht zu neuen Taten.



Unter anderem stehen die Vorbereitung der ersten Europakonferenz der kämpferischen Bergarbeiterbewegung und das Pfingstjugendtreffen in Gelsenkirchen an.



Im Anschluss sind alle herzlich eingeladen zum Hugo-Hauer-Jahresessen um 18 Uhr.

Wann und wo?

Das Treffen findet am Samstag, den 17. Januar, in der Zeit von 14.30 Uhr bis maximal 17.30 Uhr, im Arbeiterbildungszentrum, Koststraße 8, 45899 Gelsenkirchen, statt.

Vorschlag für die Tagesordnung:

Begrüßung und Beschlusskontrolle. Einleitungsbeitrag zur aktuellen Entwicklung im Bergbau, Berichte des Hauptkoordinators, zum Aufbau der Europakoordinierung, des Kassierers und des Revisors. Diskussion und Berichte der Stadtgruppen. Vorschläge und Beschlüsse zur weiteren Arbeit 2026. Wahlen: Zentraler Koordinierungsausschuss, Kassierer, Revisor



Glückauf!

Euer Zentraler Koordinierungsausschuss

Hier gibt es die Einladung als gestalteter Flyer