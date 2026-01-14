„Die dialektische Methode allseitig erlernen“ – Jetzt anmelden zum 1. Semester!

Er findet immer 14-tägig mittwochs in der Zeit von 18 Uhr bis 19.30 Uhr statt. Start ist am Mittwoch, 11. Februar. Referentin wird Ulja Serway sein. Der Veranstaltungsort ist der Treff International, Hauptstraße 40, 45879 Gelsenkirchen. Die Kursgebühr beträgt 66 Euro, ermäßigt 45 Euro.

Anmeldung bitte über die MLPD Gelsenkirchen-Gladbeck, Tel.: 0177 8569 466, E-Mail: gelsenkirchen@mlpd.de.



Hier gibt es den Flyer zum Kurs für den breiten Einsatz.