Gelsenkirchen
„Die dialektische Methode allseitig erlernen“ – Jetzt anmelden zum 1. Semester!
In Gelsenkirchen wird das 1. Semester der Kursreihe "Die dialektische Methode allseitig erlernen - Die objektive Dialektik in Natur und Gesellschaft“ als Abendkurs angeboten.
Von MLPD Gelsenkirchen-Gladbeck
Er findet immer 14-tägig mittwochs in der Zeit von 18 Uhr bis 19.30 Uhr statt. Start ist am Mittwoch, 11. Februar. Referentin wird Ulja Serway sein. Der Veranstaltungsort ist der Treff International, Hauptstraße 40, 45879 Gelsenkirchen. Die Kursgebühr beträgt 66 Euro, ermäßigt 45 Euro.
Anmeldung bitte über die MLPD Gelsenkirchen-Gladbeck, Tel.: 0177 8569 466, E-Mail: gelsenkirchen@mlpd.de.