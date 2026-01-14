"Die extreme Rechte bei den Betriebsratswahlen 2026"

Vor den Betriebsratswahlen befürchtest du rechtsextremistische Agitationen im Betrieb oder willst die Betriebsratswahl gegen Störungen absichern? Du bist unsicher, was du tun kannst gegen rechtsextreme Aktivitäten und wo du als Mitglied des Wahlvorstands oder Betriebsrats neutral sein musst?

Dafür hat das DGB-Bildungswerk e.V. eine 90-minütige Schulung entwickelt, inklusive PowerPoint, ergänzenden Hinweisen für die Referierenden und Aufgabenstellungen sowie Material für kurze Gruppenarbeitsphasen. In der Online-Veranstaltung stellen wir euch dieses Zusatzmodul vor, damit ihr gut damit arbeiten könnt. Natürlich gibt es auch Zeit für Nachfragen.

Inhalte

Akteur*innen und Weltbilder der extremen Rechten im Betrieb

Erfahrungen der Teilnehmer*innen

(rechtliche) Handlungsmöglichkeiten für Interessenvertretungen und betrieblich Aktive

Die Veranstaltung richtet sich an Wahlvorstände, Betriebsräte und betrieblich Aktive: Die Moderation hat Ines Böschen, ver.di GPB



Hier gibt es alle Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung.