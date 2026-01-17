Donald Trumps Handlungen, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene, stellen einen systematischen Angriff auf die Normen dar, die den Frieden sichern. Von dem Versuch, vor fünf Jahren die Demokratie in seinem eigenen Land zu untergraben, bis hin zur militärischen Aggression und dem Druck gegen Venezuela ist seine Amtsführung von Kriegslust geprägt. Seine Interventionen erstrecken sich über den Iran, den Jemen, Syrien, Afghanistan und Somalia. Hinzu kommen wiederholte Drohungen gegen Nationen wie Mexiko, Kuba, Kolumbien und Grönland.



Wir leben in einer Welt, die von tiefer Ungleichheit geprägt ist, in der sich politische, wirtschaftliche und militärische Macht in alarmierender Weise konzentriert hat. Diese Konsolidierung ermöglicht es den Machthabern, die Schwächsten unter dem Wahn der Überlegenheit und Straffreiheit auszubeuten. Donald Trump, unterstützt von der republikanischen Fraktion im Kongress, ist somit derjenige, der die US-Präsidentschaft in ein Instrument kolossalen Missbrauchs verwandelt hat.



Dieses Vorgehen hat ein klares Ziel: Expansionismus und die Kontrolle strategischer natürlicher Ressourcen. In einer Zeit, in der der Planet einer beispiellosen Ausbeutung ausgesetzt ist, entsprechen das Interesse an venezolanischem Öl und die Ansprüche auf Grönland einer kapitalistischen Logik der Energiesicherheit.



Die Lehre daraus ist klar: Die zunehmende Abhängigkeit der Weltwirtschaft von Ressourcen wie Kobalt, Kupfer, Lithium, Nickel und Seltenen Erden hat eine Gier geweckt, die die Souveränität der Völker ignoriert. Die aktuelle Nachfrage nach kritischen Mineralien diktiert eine aggressive Außenpolitik, die die Stabilität der Zivilisation selbst gefährdet. ...

