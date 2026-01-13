Drei Kinder und zwei Jugendliche bei Bombardierungen getötet

Kürzlich haben wir auf Rote Fahne News einen Beitrag über das KZ-ähnliche CECOT-Gefängnis in El Salvador veröffentlicht. Der Film, von dem in dieser Meldung die Rede ist, ist ein schockierender Beweis für den faschistischen Charakter der Trump-Meute. Der Film zeigt, dass die Gefangenen, von denen weniger als 50% tatsächlich strafrechtlich irgendwie und nur 3% wegen Gewaltkriminalität belangt wurden, wirklich gehalten und behandelt werden wie Tiere, oder noch schlimmer. Das ist durchaus vergleichbar mit den KZs der Hilterfaschisten. Ein Leser schreibt: "Die Menschheit müsste dagegen aufstehen, denn es missachtet jegliches Menschenrecht in übelster Weise. Ich schreibe euch deshalb, weil ich es gut finden würde, wenn ihr den Link zum Film veröffentlichen würdet. Man sollte sich das anschauen und gleichzeitig davor warnen, dass es sehr schockierend ist und für alle zivilisierten Menschen kaum erträglich."

Hier der Link: https://www.youtube.com/watch?v=H42zWaD4A4s&t=4s