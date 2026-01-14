Dreikönigstreffen der FDP

Als untergehende Partei hofft die FDP, Stimmen von der AfD abzustauben. Als „Leckerli“ ließ man hierfür einen argentinischen Staatssekretär aus dem Ministerium für Deregulierung und Staatstransformation einfliegen. Er durfte berichten, wie die Argentinier ihren Staat "verschlankt" haben. Unter großem Applaus schloss der Argentinier seinen Vortrag mit den Worten: „Die Wirtschaft floriere, wenn den Menschen Freiheiten zurückgegeben würden“ (Schwarzwälder Bote, 07.01.25) – welche wohl?



Aus der argentinischen Arbeiterklasse war natürlich niemand geladen. Die hätten ihrem Kasper schon gesagt, was Sache ist. Noch im alten Jahr heizten sie ihrer Regierung mit einem Generalstreik heftig ein. Die Konzerne haben doch alle Freiheiten. Es wird höchste Zeit, dass wir uns die Freiheit nehmen, diesen Herren mit den vereinigten sozialistischen Staaten der Welt zu zeigen, dass sie keiner braucht.