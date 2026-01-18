Ehepaar spendet 220.000 Euro an die MLPD – Hier ihre Beweggründe

In den Medien kursieren Meldungen wie diese: „MLPD-Parteispende – 110.000 Euro von Privatperson aus Recklinghausen.“ Der Bundestag publizierte sogar zwei Großspenden aus Recklinghausen, jeweils von 110.000 Euro. Doch wer sind die Spender und was sind ihre Beweggründe? Lesen sie hier ein Statement der Eheleute Klaus und Andrea Dumberger.



„Wir haben uns entschlossen, eine große Spende an die MLPD, die revolutionäre Arbeiterpartei in Deutschland, zu geben, jeweils 110.000 Euro. Wir wollen mit der Spende besonders ökologische Investitionen in Einrichtungen der MLPD unterstützen: Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Batteriespeicher oder die Anschaffung von Elektro-Pkw statt Verbrennerautos. Der Kapitalismus hat eine Umweltkatastrophe heraufbeschworen, Faschisten vom Schlage Trumps und der AfD beschleunigen diesen Prozess sogar noch mutwillig. Es ist wichtig, darüber aufzuklären und dagegen zu kämpfen, aber auch ökologische Projekte zu unterstützen.“



Das Geld für die Spende stammt aus der Lebensversicherung der Eltern von Klaus Dumberger, dem Parteigeschäftsführer der MLPD. Diese hatten sie zur Absicherung im Alter schon vor Jahrzehnten angelegt. Vater und Mutter von Klaus Dumberger stammen aus einfachen Verhältnissen. Sie haben später als selbständiger Kaufmann und als Lehrerin gut verdient und konnten Geld zurücklegen. Sie sind leider kurz hintereinander verstorben.



„Das Einkommen als Parteigeschäftsführer der MLPD ist bewusst niedrig, aber zusammen mit der Rente meiner Frau – die Sozialarbeiterin war – und einer kleinen Betriebsrente aus meiner Zeit als Industriearbeiter können wir unseren Lebensunterhalt gut bestreiten. Millionen Menschen weltweit, auch im reichen Deutschland, sind dagegen arm und viel schlechter dran. Den Egoismus, den die Faschisten predigen und den Trump vormacht, finden wir abstoßend. Wir wollen als Marxisten-Leninisten einen bescheidenen Lebensstil beibehalten.

Die MLPD ist nicht nur die kapitalismuskritische Partei Nr. 1 in Deutschland, sondern sie erstrebt eine Gesellschaft frei von Ausbeutung und Unterdrückung, den echten Sozialismus. Hier ist unser Geld gut angelegt.“



Die MLPD finanziert ihre Arbeit ausschließlich aus Beiträgen ihrer Mitglie der und uneigennützigen Spenden. Weit überwiegend handelt es sich um kleinere Beträge, die sich summieren.