Ein Jahr ohne Sommercamp ist kein Jahr

„Dieses Jahr sollten wir alle zusammen aufs Sommercamp! Für mich ist ein Jahr ohne Sommercamp kein Jahr! Das tut so gut und man nimmt viel mit. Alle Fragen, die man in der Kleinarbeit hat, die kann man dort schnell klären: wie man etwas organisiert, wie man Leute gewinnt. Man hat alle in 200-Meter-Umkreis und es dauert nicht alles ewig, bis man es klären kann. Und das Beste: Es macht auch noch Spaß. Ich verstehe gar nicht, wie manche das als Arbeit ansehen können. Es ist doch nur die Sperre im eigenen Kopf, die einen davon abhält.“

Recht hat er! Ein kleines Problem gibt es aber: Angemeldet ist er selbst noch nicht. Für die bestmögliche Vorbereitung ist es aber wichtig, dass ihr euch schnellstmöglich anmeldet und überlegt, was ihr machen wollt. Frühbucherrabatt gibt es bis 24. Mai. Das Camp findet statt vom 25. Juli bis 8. August 2026. Alles Weitere auf www.Rebell.info Bis dann in Truckenthal!