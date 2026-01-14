Einfluss Schah-Sohn

Bei jedem größeren Umbruch im Iran werden die westlichen Imperialisten niemals passiv bleiben; sie greifen ein und versuchen, die Entwicklungen im Sinne ihrer eigenen Interessen zu manipulieren. In diesem Zusammenhang wird der Sohn des Schahs von den bürgerlichen und imperialistischen Medien aktiv als Alternative propagiert.

Der Sohn des Schahs weckt vor allem bei Teilen des Kleinbürgertums Nostalgie. Damit meine ich in erster Linie die unteren Schichten des Kleinbürgertums – größtenteils lumpenproletarische Schichten der Gesellschaft. Es waren dieselben Schichten, die als aktive Straßenarmee für Khomeini fungierten, als er an die Macht kam. Auch heute noch gibt es zahlreiche Berichte, die zeigen, dass diese lumpenproletarischen Elemente andere iranische Demonstranten – sowohl innerhalb als auch außerhalb des Landes – mit Messern und anderen Waffen angreifen, wenn Parolen gegen die beiden Diktatoren Khamenei und Pahlavi skandiert werden. Die westlichen imperialistischen Medien spiegeln diese Kräfte nicht nur wider, sondern verstärken sie aktiv. Deshalb erscheint ihre Stimme in den Mainstream-Medien oft als die dominierende oder sogar als die einzige.

Diese Darstellung in den Medien spiegelt jedoch nicht die iranische Gesellschaft wider. In Wirklichkeit sind die vorherrschenden Parolen unter Studenten, Frauen und unterdrückten ethnischen Gruppen klar und einheitlich: „Nieder mit dem Unterdrücker, sei es der Oberste Führer oder der Schah.“ Fast alle demokratischen Bewegungen im Iran – darunter Frauenverbände, die große Mehrheit der Universitätsstudenten, Untergrundgewerkschaften und Organisationen, die ethnische Gruppen vertreten – haben eine klare und prinzipielle Position gegen das islamische Regime und die Rückkehr der Monarchie eingenommen.

Das Problem ist nicht ein Mangel an Opposition gegen den Sohn des Schahs, sondern vielmehr der mangelnde Zugang zu den Mainstream-Medien. Außerdem muss man unbedingt bedenken, dass sie die gut organisierte Unterstützung des internationalen Finanzkapitals genießen. Im Gegensatz dazu genießt der Sohn des Schahs zusammen mit ultrarechten und protofaschistischen Kräften eine unverhältnismäßig große Medienpräsenz und politische Unterstützung durch westliche imperialistische Kreise. Dies schafft die Illusion, dass er einen breiten gesellschaftlichen Konsens repräsentiert.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Gefahr unterschätzt werden sollte. Selbst mit einer relativ schmalen sozialen Basis können solche Kräfte – unterstützt von imperialistischen Medien und Kapital – versuchen, die Bewegung umzulenken oder zu sabotieren. Das ist ein reales Risiko. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass sie nicht die Bestrebungen der Mehrheit derjenigen repräsentieren, die derzeit auf den Straßen des Iran kämpfen.