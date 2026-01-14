Erbitterter Kampf zwischen den Lagern

Zwischen diesen beiden Lagern herrscht ein erbitterter Kampf. Der Sohn des Schahs und die westlichen imperialistischen Kräfte sind gut organisiert, finanziell gut ausgestattet und werden vom westlichen Kapital und den westlichen Medien unterstützt. Im Gegensatz dazu bleibt das progressive Lager zersplittert und weitgehend unorganisiert. Es gibt viele kleine Organisationen, aber bisher haben wir keine wirklichen Fortschritte in Richtung Einheit gesehen.

Als Marxisten-Leninisten glauben wir, dass, wenn diese neue Phase der Revolution demokratischen Charakter hat, unsere zentrale Aufgabe darin besteht, starke und praktische Verbindungen zwischen diesen verstreuten Organisationen herzustellen. Das Ziel muss die Bildung eines landesweiten Komitees oder Koordinierungsgremiums sein, das die Interessen und Forderungen aller demokratischen Kräfte vertritt – nicht nur der Kommunisten. Eine demokratische Revolution kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie alle demokratischen Stimmen vereint: Marxisten-Leninisten, Linke, Nationalisten, Frauenbewegungen, ethnische Gruppen und andere progressive Kräfte.

In diesem Zusammenhang besteht die unmittelbarste und konkreteste Aufgabe, bei der alle Marxisten-Leninisten die Führung übernehmen können und müssen, darin, alle demokratischen, revolutionären und progressiven Kräfte um zwei grundlegende Forderungen zu versammeln und zu organisieren, die eine demokratische Revolution definieren: Nein zu allen Reaktionären, Nein zu allen Imperialisten. Auf dieser Grundlage müssen wir eine klare Alternative aufzeigen: Lasst uns unser Land mit der riesigen und kreativen Kraft der organisierten Massen selbst aufbauen.

Nur wenn wir unter einem gemeinsamen Banner gegen alle faschistischen und reaktionären Kräfte stehen – ob sie nun vom US-Imperialismus, Israel oder einer anderen imperialistischen Macht unterstützt werden – kann sich die Bewegung von einer spontanen Rebellion zu einer bewussten und siegreichen demokratischen Revolution entwickeln.