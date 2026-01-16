Frankfurter Neue Presse stellt Liste "Frankfurt Sozial" vor

Ex-OB Peter Feldmann stellt die ersten Kandidatinnen und Kandidaten der neuen Liste „Frankfurt-Sozial!“ für die Kommunalwahl vor. Bildung, Integration und Wohnen stehen bei dem Bündnis mit vielfältigen Biografien im Vordergrund.

Was könnte Hoteliers, Banker:innen und Kommunist:innen zusammenbringen? Mit Blick auf den neuen Zusammenschluss „Frankfurt-Sozial!“, der am Montag seine ersten zehn Kandidierenden für die Kommunalwahl im März vorstellte, möchte man diese Frage zunächst wahrscheinlich mit „Peter Feldmann“ beantworten. Der ehemalige Frankfurter Oberbürgermeister steht auf Listenplatz eins. Hört man den einzelnen Kandidierenden bei ihrer Vorstellung aber zu, scheint sie durchaus mehr zu einen.

„Wir stehen an der Seite der Menschen, die arbeiten, erziehen, pflegen und unsere Stadt am Laufen halten“, steht in ihrem Grundsatzpapier. Beim Zuhören entsteht der Eindruck, dass die Mitglieder tatsächlich dieselben Probleme sehen. Man ist sich unter anderem einig, dass die Mieten in Frankfurt zu hoch sind. So fordert die Liste beispielsweise einen Mietpreisstopp, nicht nur bei der ABG, sondern auch bei der Nassauischen Heimstätte.

Bildung und Integration weitere Schwerpunkte

Das bekräftigt Aygül Klein, die auf Listenplatz zwei steht. Sie ist seit Jahren in der Erwachsenen- und Sprachbildung sowie in unterschiedlichen Vereinen tätig. „Diese Stadt gehört allen Menschen, die hier leben, nicht nur einigen wenigen“, sagt sie. Ähnlich sieht es Nuran Cakmakli-Kraft. Die ehemalige Technische Zeichnerin und Schulhausmeisterin, die auch Mitglied der MLPD ist, ist zudem begeistert, dass es in der Initiative „so viele unterschiedliche Menschen schaffen, sich zusammenzuschließen und auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen“, sagt sie. Von „Religion bis Revolution“ sei alles dabei. ...

Hier gibt es den kompletten Artikel

Hier gibt es die Pressemitteilung von "Frankfurt Sozial" zum empörenden Vorgehen der Frankfurter Staatsanwaltschaft gegen die Liste am gestrigen Tag. Einen Tag vor der Entscheidung über die Zulassung der Liste zur Kommunalwahl Hessen