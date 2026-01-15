Solidarität mit Gaza/Palästina!
Gelsenkirchen: Mach mit beim Sponsorenlauf!
Die Kinderorganisation Rotfüchse nimmt sich in ihrem Programm vor, zahlreiche Sponsoren zu gewinnen, und sie trainiert für einen Sponsorenlauf am 28. März in Gelsenkirchen-Horst.
Von MLPD Gelsenkirchen-Gladbeck
Die Spenden pro Runde / Strecke kommen dem Wiederaufbau des Al-Awda-Krankenhauses in Gaza zugute.
Dazu wird es ein offenes Vorbereitungstreffen am Samstag, 31. Januar, um 16.30 Uhr, im Treff International (Hauptstraße 40, Gelsenkirchen 45879) geben.
Jeder / Jede, der praktische Solidarität mit dem palästinensischen Volk unterstützen möchte, ist hier richtig. Wir wollen alle Erfahrungen, Ideen und Vorschläge beraten und brauchen noch Helfer für die Werbung, als Schiedsrichter, für die Verpflegung oder beim Lauf selbst.
Kontakt: jensen.johanna88@yahoo.de