Iran: Die Menschen sprechen von grausamen Tagen

Iranische Behörden haben die hohe Opferzahl von 2000 erstmals bestätigt. Schätzungsweise 10.000 Menschen seien festgenommen worden. Zum Staatsterror gehören Anklagen gegen Demonstranten. Die Staatsanwaltschaft in Teheran habe gegen mehrere festgenommene Personen Anklage erhoben, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Dienstag. Besonders schwere Fälle von „Randalierern“ würden demnach vorrangig und gesondert behandelt. Dazu zähle auch der Vorwurf der „Kriegsführung gegen Gott“ – ein Tatbestand, der nach islamischem Recht in Iran mit der Todesstrafe geahndet werden kann.

Der faschistische US-Präsident hat die Demonstranten in Iran dazu aufgefordert, weiter auf die Straßen zu gehen und die "iranischen Institutionen zu übernehmen". Das iranische Volk muss sich gegen diesen falschen "Freund" wenden, Trump ist ein faschist, ein Arbeiter- und Volksfeind! Er lässt Migranten aus den USA in eines der am meisten berüchtigten Gefängnisse bringen, die es gibt, nach El Salvador. Wer dort inhaftiert ist, kommt in der Regel nicht mehr lebend heraus.

Keinen Fußbreit dem Faschisten Trump in Iran!

Rote Fahne News wird weiter berichten