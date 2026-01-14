Nein zu allen Reaktionären – Nein zu allen Imperialisten!

Rote Fahne

In den letzten Jahren gab es im Iran Massenproteste und Aufstände. Wie lassen sich diese mit den aktuellen Protesten vergleichen?

Vielen Dank für das Interview. Es ist eine gute Gelegenheit für mich, den Revolutionären im Iran eine Stimme zu geben. Wie ihr wisst, wird der Iran von einer islamistisch-faschistischen Regierung regiert. Von Anfang an waren demokratische Rechte und Freiheiten – wie das Versammlungsrecht, Frauenrechte, Gewerkschaftsrechte der Arbeiterklasse und die Grundrechte ethnischer Gruppen – immer die Hauptziele dieses Regimes. Diese Tatsache erklärt, warum demokratische Rechte und Freiheiten historisch gesehen im Vordergrund der Kämpfe standen und eine führende Rolle bei Massenprotesten und Aufständen gespielt haben.

Rote Fahne

Welche Rolle spielt die Arbeiterklasse? Was ist mit den militanten Kräften der Vergangenheit?

Bislang gab es einige sporadische Streiks, aber keine organisierte und sichtbare Präsenz der Arbeiterklasse als einheitliche Kraft in den Demonstrationen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Arbeiterklasse nicht vorhanden ist. Im Gegenteil, viele der Menschen auf den Straßen kommen aus der Arbeiterklasse, und die gesamte Dynamik dieser neuen Welle von Aufständen dreht sich um die sich verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen, von denen die Arbeiterklasse am stärksten betroffen ist.

Wie ich bereits erwähnt habe, wurde unter dem islamischen Regime das Recht auf Versammlung und die Gründung unabhängiger Gewerkschaften stets systematisch verweigert. Es versteht sich auch von selbst, dass alle revolutionären, linken, kommunistischen und marxistisch-leninistischen Organisationen in den ersten Jahren nach der Machtübernahme des Regimes brutal ausgerottet wurden. Angesichts dieser Geschichte der Unterdrückung sollte es nicht überraschen, dass die Arbeiterklasse in den aktuellen Aufständen nicht in der Lage ist, als einheitliche Klasse mit klaren Organisationsstrukturen und artikulierten Forderungen aufzutreten.

Diese Situation ist nicht nur auf die Arbeiterklasse beschränkt. Selbst kleinbürgerliche Teile der Gesellschaft, die sich inzwischen offen revolutionär gegen das Regime stellen, sind mit denselben Bedingungen konfrontiert. Infolgedessen erleben wir derzeit die Mobilisierung weitgehend unorganisierter Massen, die auf die Straße gehen – ohne stabile Organisationen, klare politische Perspektiven oder eine einheitliche Ausrichtung.

Rote Fahne

Die bürgerlichen Medien präsentieren oft den Sohn des Schahs als Alternative. Die westlichen Imperialisten wollen, dass er eine Alternative ist. Wie ist die Lage im Iran? Was denken Sie?

Rote Fahne

Was ist die wichtigste Aufgabe für Kommunisten und Revolutionäre?

In der gegenwärtigen Phase gibt es zwei Hauptlager, die die Demonstrationen und Proteste prägen. Das eine Lager stellt sich – offen oder implizit – auf die Seite der westlichen Imperialisten. Seine Perspektive ist, dass die Islamische Republik mit imperialistischer Intervention gestürzt und durch ein System ersetzt werden kann, das den westlichen kapitalistischen Gesellschaften ähnelt. Das andere Lager besteht aus linken, demokratischen und progressiven Kräften, die glauben, dass nur durch das unabhängige Handeln des Volkes – durch den Sturz sowohl der Reaktionäre als auch der Imperialisten – eine wirklich emanzipatorische Gesellschaft aufgebaut werden kann.

Rote Fahne

Ähnlich wie die Einheitsfrontpolitik, die in anderen Ländern verfolgt wird?

Ja, sie ist dem Einheitsfrontmodell sehr ähnlich, mit einem entscheidenden Unterschied: Wir leben bereits unter einem faschistischen Regime. Diese Realität selbst macht den Aufbau einer Einheitsfront notwendig. Unter solchen Bedingungen müssen Marxisten-Leninisten die Führung übernehmen – nicht nur durch Erklärungen, sondern durch überzeugende Argumente und echte Anstrengungen in der Praxis, die das Vertrauen der Massen gewinnen können.

Rote Fahne

Wie sieht es mit der Rolle Russlands und Chinas aus? Wie werden sie gesehen?

Russland und China sind zwei große imperialistische Mächte, die das islamische Regime aktiv unterstützen. Dies ist den Massen weithin bekannt, weshalb beide Staaten auf tiefe Feindseligkeit stoßen. Die Menschen sehen klar ihre Rolle bei der Verteidigung und Stabilisierung des islamischen Regimes. Diese Opposition entspringt jedoch keinem entwickelten oder organisierten antiimperialistischen Bewusstsein. Sie ist weitgehend spontan und reaktiv. Gleichzeitig haben viele Schichten der Gesellschaft keine ebenso kritische Sichtweise gegenüber den westlichen Imperialisten. Es herrscht die weit verbreitete Illusion, dass die EU – oder sogar die Vereinigten Staaten – zu verlässlichen oder fortschrittlichen Verbündeten im Kampf gegen das islamische Regime werden könnten. Diese Verwirrung ist gefährlich. Eine der zentralen Aufgaben, die Marxisten-Leninisten erfüllen müssen, besteht darin, nicht nur die imperialistische Rolle Russlands und Chinas zu verdeutlichen, sondern auch die zukünftige Rolle, die die westlichen Imperialisten für sich selbst vorbereiten – insbesondere durch die Verteidigung und Förderung von Persönlichkeiten wie dem Sohn des Schahs. Die Schaffung eines echten antiimperialistischen Bewusstseins ist daher eine der Kernaufgaben der Marxisten-Leninisten und der zukünftigen Einheitsfront des Volkes. Die Massen müssen in der Lage sein, die imperialistischen Interessen und Mechanismen aller Großmächte, ob im Osten oder im Westen, zu erkennen. Der Imperialismus wird nicht einfach deshalb progressiv, weil er sich einem anderen imperialistischen Block entgegenstellt.

Rote Fahne

Was ist deine Botschaft und wie können internationale Kommunisten diese Bewegung unterstützen?

Zunächst einmal sollten internationale kommunistische Organisationen ihren Fokus nicht ausschließlich auf explizit linke Kräfte beschränken. Sie müssen auch die Stimmen aller demokratischen Kräfte, die vor Ort kämpfen, widerspiegeln, verteidigen und verstärken. Das ist es, was die aktuelle demokratische Bewegung im Iran dringend braucht. Eine demokratische Revolution kann nicht erfolgreich sein, wenn sie nur isoliert im Namen der Arbeiterklasse spricht; sie muss alle revolutionären, demokratischen und progressiven Kräfte, die sich auf der Straße gegen das Regime stellen, aktiv unterstützen und vereinen.

In diesem Zusammenhang glaube ich, dass die unmittelbarste und konkrete Aufgabe, die internationale kommunistische Bewegungen erfüllen können, darin besteht, zwei zentrale Slogans zu verbreiten, die gleichzeitig den demokratischen Charakter unserer Revolution definieren: Nein zu allen Reaktionären, Nein zu allen Imperialisten. Diese Prinzipien ziehen eine klare Grenze sowohl gegen das islamische Regime als auch gegen alle imperialistischen oder stellvertretenden Alternativen, die von außen aufgezwungen werden.

Internationale Kommunisten sollten konsequent die Idee verteidigen, dass das Volk selbst über seine demokratische Zukunft entscheiden muss – frei von imperialistischer Intervention und reaktionärer Herrschaft. Das iranische Volk hat, insbesondere nachdem es zwei brutale und drakonische Regime – die Pahlavi-Monarchie und das islamische Regime – erdulden musste, eine demokratische Gesellschaft wirklich verdient. Fest auf dieser Grundlage zu stehen, ist die sinnvollste und prinzipielle Art und Weise, wie internationale Kommunisten diese Bewegung unterstützen können.